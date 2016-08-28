"Тосно" нанес "Динамо" первое поражение в сезоне

"Динамо" на своем поле уступило "Тосно" (0:1) в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Автором единственного мяча стал полузащитник Младен Кашчелан. Для бело-голубых это поражение стало первым после вылета из премьер-лиги. Несмотря на осечку, столичная команда сохраняет за собой лидерство в турнирной таблице. "Тосно" поднялся на вторую строчку.

В другом поединке "Сокол" и "Сибирь" сыграли вничью – 1:1. Саратовский клуб опустился на 19-ю позицию, "орлы" идут в таблице 11-ми.

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10-й тур

"Динамо" (Москва) – "Тосно" – 0:1 (0:0)

Гол: Кашчелан, 78.

"Динамо": Шунин, Морозов, Темников (Катрич, 69), Хольмен, Рыков, Белоруков, Зотов, Денисов, Сапета (Луценко, 80), Бечирай, Панченко.

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Дугалич, Гарбуз, Мухаметшин, Макаров (Киреенко, 40), Кашчелан, Галиулин (Богаев, 58), Палиенко (Кутьин, 70), Заболотный (Причиненко, 82).

Предупреждения: Кашчелан, 11. Макаров, 16. Панченко, 17. Рыков, 45+1. Морозов, 66. Нигматуллин, 90.

Судья: Мешков (Дмитров).

28 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".

"Сокол" (Саратов) – "Сибирь" (Новосибирск) – 1:1 (0:0)

Голы: Галыш, 50 (1:0). Беляев, 67 (1:1).

"Сокол": Федоров, Васянович, Ходырев, Климов, Магадиев, Хрущев, Дудолев (Домшинский, 81), Романенко, Паштов, Плэтикэ (Перченок, 86), Галыш.

"Сибирь": Трунин, Качан, Гладышев (Азаров, 52), Выходил, Мищенко, Магаль (Ларенц, 76), Чеботару, Рухаиа, Андреев (Кушнирук, 84), Глушков, Беляев (Вотинов, 72).

Предупреждения: Магаль, 73. Азаров, 75.

Судья: Апонасенко (Москва).

28 августа. Саратов. Стадион "Локомотив".