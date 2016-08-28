"Тосно" нанес "Динамо" первое поражение в сезоне

"Динамо" на своем поле уступило "Тосно" (0:1) в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Автором единственного мяча стал полузащитник Младен Кашчелан. Для бело-голубых это поражение стало первым после вылета из премьер-лиги. Несмотря на осечку, столичная команда сохраняет за собой лидерство в турнирной таблице. "Тосно" поднялся на вторую строчку.
В другом поединке "Сокол" и "Сибирь" сыграли вничью – 1:1. Саратовский клуб опустился на 19-ю позицию, "орлы" идут в таблице 11-ми.
Первенство России
ФНЛ
10-й тур
"Динамо" (Москва) – "Тосно" – 0:1 (0:0)
Гол: Кашчелан, 78.
"Динамо": Шунин, Морозов, Темников (Катрич, 69), Хольмен, Рыков, Белоруков, Зотов, Денисов, Сапета (Луценко, 80), Бечирай, Панченко.
"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Дугалич, Гарбуз, Мухаметшин, Макаров (Киреенко, 40), Кашчелан, Галиулин (Богаев, 58), Палиенко (Кутьин, 70), Заболотный (Причиненко, 82).
Предупреждения: Кашчелан, 11. Макаров, 16. Панченко, 17. Рыков, 45+1. Морозов, 66. Нигматуллин, 90.
Судья: Мешков (Дмитров).
28 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".
"Сокол" (Саратов) – "Сибирь" (Новосибирск) – 1:1 (0:0)
Голы: Галыш, 50 (1:0). Беляев, 67 (1:1).
"Сокол": Федоров, Васянович, Ходырев, Климов, Магадиев, Хрущев, Дудолев (Домшинский, 81), Романенко, Паштов, Плэтикэ (Перченок, 86), Галыш.
"Сибирь": Трунин, Качан, Гладышев (Азаров, 52), Выходил, Мищенко, Магаль (Ларенц, 76), Чеботару, Рухаиа, Андреев (Кушнирук, 84), Глушков, Беляев (Вотинов, 72).
Предупреждения: Магаль, 73. Азаров, 75.
Судья: Апонасенко (Москва).
28 августа. Саратов. Стадион "Локомотив".
Урфин Джюс
Циничный Наверное источники были не очень достоверные.. А впрочем не буду больше дискутировать на эту тему. Если считаете болельщиков Динамо мировым злом, - Ваше право..
19:52
Урфин Джюс
Владо Рад за Вас, уважаемый. Ну проиграло Динамо, ну и что дальше? Волосы на голове и на других заросших местах рвать? Это всего лишь первое поражение.. И скажу более, - хорошо, что проиграли! До сих пор у нас был единственный ноль в графе поражений. И это давило на команду. А теперь вот посмотрим, что будет дальше. А дальше будет еще десяток матчей без поражений..
19:50
Циничный
Урфин Джюс Циничный Ты такой наивный.. А если я одену шарф Зенита и разобью какую-нибудь витрину на Невском? А в газете напишут, что фанаты клуба с Невы устроили погром... при том, что я за Зенит никогда не болел... 19:42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Так фанаты-хулиганы клубную атрибутику на драки и не надевают (это просто мелкие бандиты вне зависимости от клубной принадлежности). Я уже всё как было написал ниже. Из достоверных источников.
19:47
Владо
Нет,Урфин Джюс,небУбнов моя фамильё. Щас вот смотрю послематчевые комменты в дынамовской студии и там такую предвзятую и однобокую ахинейку несёт один из комментаторов.К примеру,игрок Тосно грубо врезался в Денгисова,почему он за это не получил красную?И дальше.Динамовец Рыков( по-хамски руками) толкнул игрока Тосно на газон,но за это он не заслуживал красной карточки.И это при том,что по правилам этот проступок карается именно красной карточкой.
19:45
Циничный
Dymanomashina Сборную лучше поддержите: такого тренера в Динамо про..и! 19:35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Динамо все-таки возвратится в вышку - слишком сильный состав. Если бы Зенит-2 и Спартак-2 имели бы право выхода в высшую лигу - тогда ещё не факт, была бы битва. А так...
19:43
Урфин Джюс
Циничный Ты такой наивный.. А если я одену шарф Зенита и разобью какую-нибудь витрину на Невском? А в газете напишут, что фанаты клуба с Невы устроили погром... при том, что я за Зенит никогда не болел...
19:42
Циничный
Урфин Джюс Циничный Да ладно, а ты знаешь все подробности этого убийства? 19:23 ---------------------------------------------------------------------------------- Подробности: подросток сидел в летнем кафе возле выхода из метро "Спортивная". Мимо пробегала банда фанатов Динамо по пути к расположенному через дорогу д/с "Юбилейный" (это недалеко от "Петровского"). Эти фанаты Динамо бежали на заранее оговоренную драку с фанатами Зенита. И "по-пути" ударили каким-то предметом подростка по голове, от чего он и умер. Это поступок трусов и подонков! Хотите взаимно поубивать друг друга - да пожалуйста! Но убивать случайных и беззащитных людей - никакого прощения!
19:38
ЮКИ
и эти убогие претендуют на возврат!?за кого я болел с 56-го года!?Лев Иванович,Крижевский,Кузнецов,Игорь Численко рыдают!
19:36
Dymanomashina
Сборную лучше поддержите: такого тренера в Динамо про..и!
19:35
Урфин Джюс
Циничный Наверное ты больше знаешь, чем я по этому вопросу.. Может был даже в группе, которая расследовала данное преступление. Всякое убийство - большой грех, но насколько я помню там ничего доказать не смогли... Так что вопрос о том, кто убил и за что - до сих пор открыт. А провокаторов во все времена хватало..
19:35
Dymanomashina
Да, ладно, в десяти матчах одно поражение? Там в ФНЛ почти сорок игр: ну проиграют матчей пять-шесть, дальше что. Хуже чем в прошлом сезоне не будет. Ни-ког-да.
19:34
Циничный
Урфин Джюс Циничный Да ладно, а ты знаешь все подробности этого убийства? Фильм Убойная сила смотрел? Там тоже болельщика убили.. и причем свои... Кому-то выгодно представить все так, как выгодно ему. Да и не собираюсь никого переубеждать. У каждого клуба свои отморозки. У вас их как минимум не меньше 19:23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Отморозки-фанаты пусть хоть все поубивают друг друга - это их выбор. Но убивать арматурой простого 15-летнего подростка, который 2-й раз в жизни пошел на домашний стадион и просто сидел в летнем кафе???
19:30
Урфин Джюс
Циничный Да ладно, а ты знаешь все подробности этого убийства? Фильм Убойная сила смотрел? Там тоже болельщика убили.. и причем свои... Кому-то выгодно представить все так, как выгодно ему. Да и не собираюсь никого переубеждать. У каждого клуба свои отморозки. У вас их как минимум не меньше
19:23
Динамо Клин
Вот и сказочке конец...
19:22
Урфин Джюс
Владо Твоё фамилиё не Бубнов случайно? Уж очень стиль похож..
19:20
Циничный
Урфин Джюс Циничный Ну тогда тем более рад за тебя.. Будет что детям рассказать.. ...ну если больше нет достойных событий в жизни 19:12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вся жизнь состоит из различных событий... А фанатов Динамо я ненавижу за убийство их фанатами в 2000 году простого подростка-болельщика у стадиона "Петровский" (он не был фанатом, просто шел на матч). И никакие извинения не принимаются, будьте прокляты!
19:19
Владо
СобляДники в трауре,зато другие соперники "Евсюков"поймут,что ничегошеньки страшного дынамо и не представляло.
19:17
Циничный
Л.П. Берия Циничный, неудачников из спартака тоже поздравляем с просером Бердыева и вылетом из ЛЕ, 13 лет без побед, так держать! 19:07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А как же кубок соли ?????? :))))))))))))))))))))
19:14
Урфин Джюс
Циничный Ну тогда тем более рад за тебя.. Будет что детям рассказать.. ...ну если больше нет достойных событий в жизни
19:12
Циничный
Урфин Джюс Циничный Просто не повезло с руководством. 19:07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 лет невезения?
19:12
Циничный
Урфин Джюс Циничный Просто не повезло с руководством. А у миллер-югенд похоже все в порядке? Рад за вас.. 19:07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я совсем не "югенд". Напротив, я свидетель этого, вошедшего в историю, "рекорда" клуба Берия!
19:11
CCTV81
Вот и славненько!
19:08
Урфин Джюс
Циничный Просто не повезло с руководством. А у миллер-югенд похоже все в порядке? Рад за вас..
19:07
Л.П. Берия
Циничный, неудачников из спартака тоже поздравляем с просером Бердыева и вылетом из ЛЕ, 13 лет без побед, так держать!
19:07
Циничный
Урфин Джюс Циничный Сам придумал, или подсказал кто? 19:02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Такое достижение 40 лет без побед невозможно забыть! Два поколения болел-неудачников клуба Берия!
19:05
Урфин Джюс
Циничный Сам придумал, или подсказал кто?
19:02
Циничный
И снова поздравления неудачникам из Динамо с юбилеем: Динамо - 40 лет без побед!
19:01