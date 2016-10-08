16:55 8 октября | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Тосно" на выезде обыграл "Спартак-2"

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"Тосно" победил "Спартак-2" в выездном матче 16-го тура первенства России в ФНЛ - 3:1. Клуб из Ленинградской области продолжает идти на втором месте, опережая "Факел" на шесть очков, а "Енисей", "СКА-Хабаровск" и сегодняшнего соперника на восемь.

Первенство России

ФНЛ

16-й тур 

"Спартак-2" (Москва) - "Тосно" - 1:3 (1:1)

Голы: Дугалич, 12 - в свои ворота (1:0). Дугалич, 14 (1:1). Марков, 53 (1:2). Галиулин, 68 (1:3). 

"Спартак-2": Песьяков, Шанбиев, Пуцко, Хомуха, Кутин, Самсонов (Тимофеев, 65), Леонтьев, Савичев (Бакаев, 76), Федчук (Пантелеев, 66), Мелкадзе, Давыдов.

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Аравин, Мухаметшин, Галиулин (Чиркин, 77), Кашчелан, Богаев, Марков (Киреенко, 75), Заболотный (Кутьин, 63).

Предупреждения: Марков, 45. Мелкадзе, 72. Кутин, 83. 

Судья: Анопа (Благовещенск).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Нефан1

Это тосненцы судью купили, однозначно!!! Пригрозили Миллеру, что все перейдут на электроплиты - тому пришлось дать им денег на покупку судьи!!! Ну ведь так же было?:)))

19:40 8 октября

shms

Баск Карера специально в церковь не пошел. Он в Спартаке все неудачи получит. Потом с каким-нибудь другим клубом еврокубки повыигрывает. 17:44........ А тренеришкой его Промяс обзовет

17:51 8 октября

Баск

Карера специально в церковь не пошел. Он в Спартаке все неудачи получит. Потом с каким-нибудь другим клубом еврокубки повыигрывает.

17:44 8 октября

shms

Это Каррера пришел посмотреть матч вот и продули. Писал этому чудику перед матчем с Зенитом, что надо в церковь идти, а он в музей спартачка поперся-вот и результат

17:39 8 октября

azmiser

З А Г О В О Р!!!

17:22 8 октября

Циничный

Давайте ромбиковые истерите по традиции: судья виноват? :) Где-нибудь у бровки штрафной судья не назначил и сломал всю игру Спартака-2 ? :))))))))))))))))

17:16 8 октября

П_о_в_а_р

Засудили. Анопа она и есть Анопа.

17:08 8 октября

Kirillyurrich

ЧИТД

17:06 8 октября

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