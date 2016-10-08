"Тосно" на выезде обыграл "Спартак-2"

"Тосно" победил "Спартак-2" в выездном матче 16-го тура первенства России в ФНЛ - 3:1. Клуб из Ленинградской области продолжает идти на втором месте, опережая "Факел" на шесть очков, а "Енисей", "СКА-Хабаровск" и сегодняшнего соперника на восемь.
Первенство России
ФНЛ
16-й тур
"Спартак-2" (Москва) - "Тосно" - 1:3 (1:1)
Голы: Дугалич, 12 - в свои ворота (1:0). Дугалич, 14 (1:1). Марков, 53 (1:2). Галиулин, 68 (1:3).
"Спартак-2": Песьяков, Шанбиев, Пуцко, Хомуха, Кутин, Самсонов (Тимофеев, 65), Леонтьев, Савичев (Бакаев, 76), Федчук (Пантелеев, 66), Мелкадзе, Давыдов.
"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Аравин, Мухаметшин, Галиулин (Чиркин, 77), Кашчелан, Богаев, Марков (Киреенко, 75), Заболотный (Кутьин, 63).
Предупреждения: Марков, 45. Мелкадзе, 72. Кутин, 83.
Судья: Анопа (Благовещенск).
Нефан1
Это тосненцы судью купили, однозначно!!! Пригрозили Миллеру, что все перейдут на электроплиты - тому пришлось дать им денег на покупку судьи!!! Ну ведь так же было?:)))
19:40 8 октября
shms
Баск Карера специально в церковь не пошел. Он в Спартаке все неудачи получит. Потом с каким-нибудь другим клубом еврокубки повыигрывает. 17:44........ А тренеришкой его Промяс обзовет
17:51 8 октября
Баск
Карера специально в церковь не пошел. Он в Спартаке все неудачи получит. Потом с каким-нибудь другим клубом еврокубки повыигрывает.
17:44 8 октября
shms
Это Каррера пришел посмотреть матч вот и продули. Писал этому чудику перед матчем с Зенитом, что надо в церковь идти, а он в музей спартачка поперся-вот и результат
17:39 8 октября
azmiser
З А Г О В О Р!!!
17:22 8 октября
Циничный
Давайте ромбиковые истерите по традиции: судья виноват? :) Где-нибудь у бровки штрафной судья не назначил и сломал всю игру Спартака-2 ? :))))))))))))))))
17:16 8 октября
П_о_в_а_р
Засудили. Анопа она и есть Анопа.
17:08 8 октября
Kirillyurrich
ЧИТД
17:06 8 октября