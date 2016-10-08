"Тосно" на выезде обыграл "Спартак"

"Тосно" победил "Спартак-2" в выездном матче 16-го тура первенства России в ФНЛ - 3:1. Клуб из Ленинградской области продолжает идти на втором месте, опережая "Факел" на шесть очков, а "Енисей", "СКА-Хабаровск" и сегодняшнего соперника на восемь.

Первенство России

ФНЛ

16-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Тосно" - 1:3 (1:1)

Голы: Дугалич, 12 - в свои ворота (1:0). Дугалич, 14 (1:1). Марков, 53 (1:2). Галиулин, 68 (1:3).

"Спартак-2": Песьяков, Шанбиев, Пуцко, Хомуха, Кутин, Самсонов (Тимофеев, 65), Леонтьев, Савичев (Бакаев, 76), Федчук (Пантелеев, 66), Мелкадзе, Давыдов.

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Гарбуз, Аравин, Мухаметшин, Галиулин (Чиркин, 77), Кашчелан, Богаев, Марков (Киреенко, 75), Заболотный (Кутьин, 63).

Предупреждения: Марков, 45. Мелкадзе, 72. Кутин, 83.

Судья: Анопа (Благовещенск).