"Тосно" ищет футболистов через службу занятости

Футбольный клуб "Тосно" разместил объявление о поиске профессионального футболиста в службе занятости. Как сообщает официальный сайт общероссийской базы вакансий, работодатель обещает зарплату от 300 тысяч рублей. В описании вакансии говорится, что разыскивается профессиональный футболист, умеющий работать в команде, целеустремленный и ответственный.

Отметим, что работодатель указывает пять свободных вакансий на позицию спортсмена-инструктора, как названа позиция на портале.