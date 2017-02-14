"Тосно" ищет футболистов через службу занятости

Футбольный клуб "Тосно" разместил объявление о поиске профессионального футболиста в службе занятости. Как сообщает официальный сайт общероссийской базы вакансий, работодатель обещает зарплату от 300 тысяч рублей. В описании вакансии говорится, что разыскивается профессиональный футболист, умеющий работать в команде, целеустремленный и ответственный.
Отметим, что работодатель указывает пять свободных вакансий на позицию спортсмена-инструктора, как названа позиция на портале.
Дополнительная информация
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1154700000168/104e1ec2-b11a-11e6-853f-bf2cfe8c828d