21:21 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Тосно" ищет футболистов через службу занятости

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Футбольный клуб "Тосно" разместил объявление о поиске профессионального футболиста в службе занятости. Как сообщает официальный сайт общероссийской базы вакансий, работодатель обещает зарплату от 300 тысяч рублей. В описании вакансии говорится, что разыскивается профессиональный футболист, умеющий работать в команде, целеустремленный и ответственный.

Отметим, что работодатель указывает пять свободных вакансий на позицию спортсмена-инструктора, как названа позиция на портале.

Дополнительная информация

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1154700000168/104e1ec2-b11a-11e6-853f-bf2cfe8c828d

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