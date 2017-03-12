"Тосно" и "Тюмень" победителя не выявили

"Тосно" в домашнем матче 26-го тура первенства ФНЛ сыграло вничью с "Тюменью" - 2:2. Отметим, что к 87-й минуте хозяева уступали в счете 0:2.

В других встречах "Химки" и "Факел" голов не забили, "Спартак" из Нальчика и "Балтика" также сыграли нулевую ничью.

Чемпионат России

ФНЛ

26-й тур

"Химки" - "Факел" (Воронеж) - 0:0

"Химки": Исупов, Малания, Чернышов, Заика, Лапин, Шумских, Мостовой (Кокоев, 53), Гащенков (Кирсанов, 79), Тюнин, Дворников, Широков (Чатович, 53).

"Факел": Кобзев, Осипенко, Багаев, Тихий, Шахов, Бурнаш, Трошечкин, Свежов (Лукьянов, 61), Соловьев (Арустамян, 82), Бирюков (Болов, 46), Касьян.

Предупреждения: Кокоев, 56. Чатович, 69. Соловьев, 77. Лапин, 77. Шумских, 81.

Судья: Недвижай (Ставрополь).

12 марта. Химки. Стадион "Родина".

"Тосно" (Тосно) - "Тюмень" (Тюмень) - 2:2 (0:1)

Голы: Кленкин, 35 (0:1). Мамтов, 61 (0:2). Макаров, 87 (1:2). Макаров, 90+1 (2:2).

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Буйволов, Логашов, Богаев, Чиркин (Милевский, 62), Альшин (Палиенко, 46), Галиулин (Макаров, 61), Кашчелан, Мухаметшин, Заболотный (Кутьин, 75).

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Маслов (Шляпкин, 68), Шакуро, Гузь, Теленков (Пустозеров, 90), Павленко (Лешонок, 55), Чудин, Кленкин (Рябокобыленко, 86), Мамтов, Чуканов.

Предупреждения: Кашчелан, 39. Альшин, 40. Ахмедов, 48. Заболотный, 73. Дугалич, 78.

Судья: Васильев (Ижевск).

12 марта. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".

"Спартак" (Нальчик) - "Балтика" (Калининград) - 0:0

"Спартак": Антипов, Кузнецов, Дашаев, Макоев (Семенов, 62), Мурачев, Крамаренко (Ахриев, 86), Богатырев (Бойчук, 72), Мухаммад (Гурфов, 59), Войнов, Дроздов, Ахъядов.

"Балтика": Фролов, Каленкович, Скопинцев, Тимошин, Концедалов, Ярошенко (Елисеев, 65), Родионов (Подбельцев, 83), Цимбал (Малеев, 53), Кухарчук, Причиненко (Сердюк, 87), Сирима.

Предупреждение: Дашаев, 41.

Судья: Чистяков (Азов).

12 марта. Нальчик. Стадион "Спартак".