"Тосно" и "Спартак" из Нальчика голов не забили

В матче 32-го тура первенства ФНЛ "Тосно" дома сыграл вничью со "Спартаком" из Нальчика – 0:0. Клуб из Ленинградской области набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Первенство России

ФНЛ

32-й тур

"Тосно" – "Спартак" (Нальчик) – 0:0

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Абазов, Чиркин (Мухаметшин, 57), Богаев, Галиулин (Альшин, 74), Макаров (Палиенко, 45+1), Кашчелан, Кутьин, Заболотный.

"Спартак" Нч: Антипов, Соблиров, Кузнецов, Дашаев, Марченко, Войнов (Ахриев, 58), Мухаммад (Мурачев, 74), Каркаев (Семенов, 65), Дроздов, Богатырев, Ахъядов (Бойчук, 87).

Предупреждения: Дугалич, 7. Ахъядов, 30. Ахриев, 76.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

17 апреля. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".