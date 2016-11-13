"Тосно" и "Кубань" сыграли вничью

В игре 22-го тура ФНЛ между "Тосно" и "Кубанью" зафиксирована ничья – 0:0. Команда Дмитрия Парфенова по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице, тогда как подопечные Николая Южанина располагаются на 12-й строчке.

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22-й тур

"Тосно" – "Кубань" (Краснодар) – 0:0

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Буйволов, Чиркин (Кутьин, 61), Палиенко (Киреенко, 87), Галиулин, Кашчелан, Мухаметшин, Богаев, Заболотный.

"Кубань": Помазан, Бугаев, Зотов, Бендзь, Смирнов, Маляров, Хубулов, Якуба, Гай, Гогниев, Обухов (Ильин, 83).

Предупреждения: Кашчелан, 33. Бендзь, 39.

Судья: Кукуляк (Калуга).

13 ноября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".