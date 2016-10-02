"Тосно" дома проиграл "Лучу-Энергии", "Сокол" и "Шинник" сильнейшего не выявили

"Тосно" на своем поле потерпел поражение от владивостокского "Луча-Энергии" в матче 15-го тура ФНЛ. В двух других параллельных матчах "Сокол" и "Шинник" забили четыре гола на двоих, но сильнейшего выявить не смогли. Также вничью завершился матч "Факел" – "Тюмень".

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ФНЛ

15-й тур

"Факел" (Воронеж) – "Тюмень" (Тюмень) – 0:0

"Факел": Саутин, Бурнаш, Багаев, Осипенко, Шахов, Рылов (Соловьев, 46), Трошечкин (Свежов, 83), Мурнин, Болов (Бирюков, 57), Альшин (Козлов, 46), Саталкин.

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Локтионов, Шакуро, Пустозеров, Лешонок (Рябокобыленко, 90), Чудин, Шляпкин, Кленкин (Гузь, 90+1), Мамтов, Чуканов.

Предупреждения: Саталкин, 25. Мамтов, 53.

Судья: Апонасенко (Москва).

2 октября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Сокол" (Саратов) – "Шинник" (Ярославль) – 2:2 (2:2)

Голы: Дудолев, 16 (1:0). Чистяков, 22 (1:1). Пасько, 38 (2:1). Земсков, 42 (2:2).

"Сокол": Федоров, Васянович, Ходырев, Пасько, Магадиев, Паштов, Плэтикэ, Мануковский, Романенко (Дергачев, 86), Дудолев (Перченок, 69), Галыш (Домшинский, 89).

"Шинник": Яшин, Ятченко, Евсеев (Ндри, 86), Гоцук, Царикаев, Чистяков, Земсков (Лаук, 66), Сиротов, Султонов (Митасов, 75), Нетфуллин, Низамутдинов.

Предупреждения: Ходырев, 40. Плэтикэ, 50. Низамутдинов, 50. Евсеев, 56. Дергачев, 89.

Судья: Куликов (Саранск).

2 октября. Саратов. Стадион "Локомотив".

"Тосно" - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:2 (0:2)

Голы: Минич, 1 (0:1). Грицаенко, 42 (0:2). Гарбуз, 52 (1:2).

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Гарбуз, Абазов, Чиркин, Галиулин, Кашчелан (Дугалич, 87), Палиенко (Тетрашвили, 70), Кутьин, Марков, Богаев.

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Пискунов, Кашкавал, Коломыц, Грицаенко, Ребко (Гордиенко, 67), Гриднев, Минич (Пономаренко, 60), Машнев, Михалев (Джигкаев, 78).

Предупреждения: Пискунов, 69. Абазов, 73. Гордиенко, 74. Кашчелан, 81.

Судья: Чистяков (Азов).

2 октября. Великий Новгород. Стадион "Электрон (Центральный)".