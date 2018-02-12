Торбинский перейдет в "Балтику"

По информации "СЭ", полузащитник Дмитрий Торбинский перейдет в калининградскую "Балтику".
Футболист по окончании прошлого сезона, в котором он выступал за "Краснодар", до января этого года находился без команды. В январе подписал контракт с кипрским "Пафосом".
Последний матч за сборную России Торбинский провел против Сербии 5 июня 2016 года. Всего на его счету 30 встреч и 2 гола в составе национальной команды. Он завоевал бронзу Евро-2008 и один из мячей провел в игре 1/4 финала турнира против Голландии (3:1).
Странник-777
Естественный итог... Все, кто предавал Спартак - все заняли свое место у параши. Сычев, Дзюбило, Торба, Погреб...
20:33
Спринт
Кенигсберг, как самый западный город, должен быть в "вышке" РФПЛ. А через год ждём там же самый восточный - Владивосток.
20:13
Уралан-13
Эх,Дима,сильно тебя придавили после Голландии,до сих пор не понимаю,что у тебя в голове было(мозг отключил и бежал)?)))
18:31
kwazar312
так наказывает провидение за предательство(как вел себя после ухода из "Спартака").
17:22
bond1951
пора заканчивать а не тусоваться за счет чего то былого................
15:44
Siriuss
В январе подписал контракт с киприотами, а в февраля уже в Россию?? У них там помесячные контракты чтоли?
15:24
alex-ls
даже с Кипра выгнали
14:53