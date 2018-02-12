Торбинский перейдет в "Балтику"

По информации "СЭ", полузащитник Дмитрий Торбинский перейдет в калининградскую "Балтику".

Футболист по окончании прошлого сезона, в котором он выступал за "Краснодар", до января этого года находился без команды. В январе подписал контракт с кипрским "Пафосом"​.

Последний матч за сборную России Торбинский провел против Сербии 5 июня 2016 года. Всего на его счету 30 встреч и 2 гола в составе национальной команды. Он завоевал бронзу Евро-2008 и один из мячей провел в игре 1/4 финала турнира против Голландии (3:1).