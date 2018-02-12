14:36 | Футбол — ФНЛ

Торбинский перейдет в "Балтику"

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По информации "СЭ", полузащитник Дмитрий Торбинский перейдет в калининградскую "Балтику".
Футболист по окончании прошлого сезона, в котором он выступал за "Краснодар", до января этого года находился без команды. В январе подписал контракт с кипрским "Пафосом"​.

Последний матч за сборную России Торбинский провел против Сербии 5 июня 2016 года. Всего на его счету 30 встреч и 2 гола в составе национальной команды. Он завоевал бронзу Евро-2008 и один из мячей провел в игре 1/4 финала турнира против Голландии (3:1).

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Странник-777

Естественный итог... Все, кто предавал Спартак - все заняли свое место у параши. Сычев, Дзюбило, Торба, Погреб...

20:33

Спринт

Кенигсберг, как самый западный город, должен быть в "вышке" РФПЛ. А через год ждём там же самый восточный - Владивосток.

20:13

Уралан-13

Эх,Дима,сильно тебя придавили после Голландии,до сих пор не понимаю,что у тебя в голове было(мозг отключил и бежал)?)))

18:31

kwazar312

так наказывает провидение за предательство(как вел себя после ухода из "Спартака").

17:22

bond1951

пора заканчивать а не тусоваться за счет чего то былого................

15:44

Siriuss

В январе подписал контракт с киприотами, а в февраля уже в Россию?? У них там помесячные контракты чтоли?

15:24

alex-ls

даже с Кипра выгнали

14:53

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