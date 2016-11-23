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Топ-менеджер "Луча-Энергии" подал иск о взыскании долгов с собственного клуба

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Бывший исполнительный директор, в настоящее время и. о. исполнительного директора "Луча-Энергии" Андрей Данюков подал иск в Первореченский суд Владивостока о взыскании долгов по кредитным договорам, информирует newsvl.ru. На данный момент общая сумма исковых требований составляет порядка 12 миллионов рублей.

По имеющейся информации, банковские счета клуба в настоящее время заморожены. Предварительные слушания по исковым заявлениям назначены в суде на 1 декабря.

Ранее арбитражный суд Приморского края уже рассматривал дело о банкротстве приморской команды, истцом выступал агент Дмитрий Кигинько. Тогда слушание удалось перенести на январь 2017 года.

Напомним, что "Луч" испытывает финансовые проблемы уже давно. Есть серьезная задолженность по зарплатам игрокам и сотрудникам клуба, а также прочим контрагентам. Во вторник, 22 ноября, футболисты желто-синих получили 60 процентов сентябрьской зарплаты.

Дополнительная информация

http://www.newsvl.ru/sport/2016/11/23/153785/

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