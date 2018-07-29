"Томь" в матче с "Ротором" продлила победную серию до трех матчей

"Томь" дома обыграла "Ротор" (2:0) в матче 3-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Победу команде из Томска принесли голы Николая Калинского и Ислама Тлупова.

Для хозяев поля эта победа стала третьей подряд на старте сезона-2018/19. Гости впервые в этом розыгрыше турнира уступили (победа, ничья и поражение).

Чемпионат России

ФНЛ

3-й тур

"Томь" (Томск) – "Ротор" (Волгоград) – 2:0 (1:0)

Голы: Калинский, 31 (1:0). Тлупов, 62 (2:0).

"Томь": Мелихов, Шумских, Тихий, Зуйков, Клещенко, Кухарчук (Ставпец, 69), Шалаев, Калинский (Фомин, 77), Казаев, Сасин (Гвинейский, 83), Кузьмичев (Тлупов, 59).

"Ротор": Фильцов, Эдиев, Бугаев, Байрыев, Васильев (Муллин, 58), Маляров, Воробьев, Друзин, Султонов (Лобкарев, 54), Коротаев (Завезен, 85), Абдулавов (Мязин, 64).

Предупреждения: Клещенко, 27. Казаев, 40. Воробьев, 40.

Судья: Чебан (Москва).

29 июля. Томск. Стадион "Труд".