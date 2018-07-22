"Томь" с минимальным счетом победила "Химки"

"Томь" обыграла "Химки" со счетом 1:0 в матче 2-го тура ФНЛ. Голом отметился хавбек Илья Кухарчук.
РОССИЯ. ФНЛ - 2018/2019
2-й тур
"Химки" (Химки) - "Томь" (Томск) - 0:1 (0:0)
Гол: Кухарчук, 64 (0:1).
"Химки" (Химки): Кавлинов, Данилкин, Димидко, Мильдзихов, Иванов, Петрусев (Корян, 56), Моргунов (Алиев, 71), Нетфуллин, Яковлев (Талалай, 7), Болов, Белоус (Пичугин, 80).
"Томь" (Томск): Мелихов, Тихий, Тен (Сасин, 46), Клещенко, Зуйков, Шумских, Кухарчук (Лисинков, 88), Шалаев, Казаев (Гвинейский, 82), Калинский, Кузьмичев (Тлупов, 57).
Предупреждения: Зуйков, 34. Димидко, 36. Сасин, 90+1.
Судья: КАЗАРЦЕВ (Санкт-Петербург).
22 июля. Химки. Стадион "Арена Химки".