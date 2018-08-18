"Томь" разгромила "Армавир", "Тюмень" и "Сибирь" сыграли вничью

"Томь" разгромила "Армавир" со счетом 3:0 в домашнем матче седьмого тура Олимп-Первенства ФНЛ. "Тюмень" и "Сибирь" сыграли безголовую ничью.

"Томь" с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на один балл от "Краснодара-2".

Олимп-Первенство ФНЛ

7-й тур

"Томь" (Томск) - "Армавир" (Армавир) - 3:0 (1:0)

Голы: Клещенко, 4 (1:0). Тлупов, 60 (2:0). Кухарчук, 80 (3:0).

"Томь" (Томск): Мелихов, Зуйков, Тихий, Шумских (Лисинков, 24), Клещенко, Кухарчук, Сасин (Ставпец, 61), Калинский (Крапухин, 85), Шалаев, Казаев, Кузьмичев (Тлупов, 60).

"Армавир" (Армавир): Руденок, Соблиров (Макоев, 62), Мирошниченко, Соболь (Каюмов, 59), Гаджибеков, Дышеков, Поляков (Суханов, 28), Клопков, Лусикян (Соловьев, 46), Романенко, Синявский.

Предупреждения: Шумских, 16. Ставпец, 90+1.

Судья: Кухуляк (Калуга).

18 августа. Томск. Стадион "Труд".

"Тюмень" (Тюмень) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:0

"Тюмень" (Тюмень): Обухов, Шакуро, Васиев, Столяренко, Козлов, Коронов (Лешонок, 46), Теленков, Лаук (Карпов, 39), Чудин, Парняков (Глухов, 76), Вотинов.

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Полюткин, Ларенц, Азаров, Киреенко (Коржунов, 90+1), Свежов, Галыш (Рыжков, 21. Парфинович, 77), Житнев.

Судья: Амелин (Тула).

18 августа. Тюмень. Стадион "Геолог".