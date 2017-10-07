"Томь" проиграла "Зениту-2" и осталась в зоне вылета ФНЛ

"Зенит-2" обыграл "Томь" в матче 17-го тура ФНЛ. Томичи, еще в прошлом сезоне, игравшие в премьер-лиге, находятся в зоне вылета на 18-м месте.

В другом поединке "Кубань" и "Луч-Энергия" обошлись без голов. Владивостокцы также находятся в зоне вылета.

Первенство России

ФНЛ

17-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск) - 2:0 (0:0)

Голы: Сиротов, 63 (1:0). Панюков, 90+2 (2:0).

"Зенит-2": Бабурин, Карпов, Круговой, Бугриев, Сиротов, Богаев, Андреев, Капленко, Соловейчикс, Панюков, Еловских (Плетнев, 61).

"Томь": Шафинский, Зуйков, Пульич, А.Г.Иванов, Войдель, Деобальд, Померко, Макурин (Сасин, 69), Герасимов, Саная, Соболев.

Предупреждения: Карпов, 20. Саная, 28. Соболев, 50. Соловейчикс, 83.

Судья: Москалев (Воронеж).

"Кубань" (Краснодар) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 0:0

"Кубань": Дюпин, Бугаев, Байрыев, Гапон (Марков, 62), Лобкарев (Алейник, 57), Клещенко, Гай (Нурисов, 83), Маляров, Завезен (Гогниев, 57), Коновалов, Обухов.

"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Насадюк, Стешин, Празновски, Фомин, Пономаренко, Килин (Машнев, 82), Носов (Хлебородов, 84), Гелоян, Гордиенко (Мязин, 76).

Предупреждения: Гордиенко, 54. Байрыев, 72.

Судья: Апонасенко (Москва).