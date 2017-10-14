"Томь" прервала 10-матчевую безвыигрышную серию, победив "Факел"

"Томь" дома обыграла "Факел" (1:0) в матче 18-го тура первенства ФНЛ. Победу хозяевам принес точный удар Анте Пульича.

Обыграв воронежцев, томичи прервали серию из 10 матчей без побед (3 ничьх, 7 поражений). Предыдущый выигрыш сибиряков датирован 9 августа - тогда команда Валерия Петракова на своем поле обыграла "Волгарь" (2:1).

В другом матче 18-го тура "Сибирь" дома уступила "Оренбургу" (0:1). Автором единственного гола стал Хасан Мамтов.

Первенство России

ФНЛ

18-й тур

"Томь" (Томск) - "Факел" (Воронеж) - 1:0 (1:0)

Гол: Пульич, 32 (1:0).

"Томь": Шафинский, Микуцкис, Зуйков, Пульич, Иванов, Войдель, Деобальд (Гирдвайнис, 88), Померко, Гвинейский (Макурин, 66), Саная, Сасин (Большунов, 85).

"Факел": Федоров, Молодцов, Мустафин (Шарифи, 46), Хайманов, Осипенко, Каюмов, Амбарцумян, Лукьянов, Ушаков (Семенов, 46), Сердюк (Чхапелия, 69), Мичуренков.

Предупреждения: Осипенко, 18. Сасин, 63. Амбарцумян, 88.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

14 октября. Томск. Стадион "Труд".

"Сибирь" (Новосибирск) - "Оренбург" (Оренбург) - 0:1 (0:0)

Гол: Мамтов, 67 (0:1).

"Сибирь": Цыган, Аравин (Кушнирук, 85), Макаренко, Мищенко, Полюткин, Ларенц, Чеботару, Дудолев (Магаль, 46), Азаров, Дегтярев (Беляев, 75), Житнев (Галыш, 77).

"Оренбург": Руденко, Д.Андреев, Ойеволе, Удалый, Малых, Бегич, Чиркин (Серченков, 78), Парняков (Ефремов, 62), Попов, Попович, Делькин (Мамтов, 46).

Предупреждения: Попович, 25. Аравин, 55. Бегич, 90+1.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

14 октября. Новосибирск. Стадион "Спартак".