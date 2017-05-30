"Томь" получила лицензию РФС на следующий сезон

На заседании апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) было решено выдать "Томи" лицензию на предстоящий сезон. По поручению президента клуба Сергея Жвачкина интересы команды на заседании апелляционного комитета представлял член совета директоров Чингис Акатаев.

Ранее лицензионный комитет РФС отказал "Томи" в выдаче лицензии, выдвинув клубу ряд требований для ее получения. Перед томичами стояла задача погашения задолженности по исполнительному производству, сумма которой превышала 130 миллионов рублей.

- Это позволило нашей футбольной команде не только получить лицензию для игры в Футбольной национальной лиге, но и снять арест с активов клуба, в том числе с административного здания по улице Белинского, - приводит пресс-служба администрации Томской области слова Акатаева.

Напомним, что по итогам завершившегося чемпионата России "Томь" потеряла место в российской премьер-лиге. Со следующего сезона команда будет выступать в ФНЛ.