"Томь" обыграла "Тюмень"

"Томь" переиграла "Тюмень" в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ – 1:0. Единственный гол на счету у Алексея Шумских.

"Томь" занимает первое место в турниной таблице, "Тюмень" - 15-е.

Олимп - ФНЛ

11-й тур

"Томь" (Томск) - "Тюмень" - 1:0 (0:0)

Гол: Шумских, 88.

"Томь" (Томск): Шафинский, Клещенко, Зуйков, Тихий, Шумских, Шалаев (Крапухин, 87), Калинский, Казаев (Тлупов, 46), Кухарчук (Сасин, 74), Ставпец, Кузьмичев (Гвинейский, 46).

"Тюмень": Бучнев, Васиев (Шакуро, 77), Козлов, Коваленко, Столяренко, Рябокобыленко, Леонтьев, Теленков (Карпов, 90+1), Чудин, Парняков (Хайманов, 85), Малоян (Лаук, 46).

Предупреждения: Малоян, 42. Бучнев, 86. Тихий, 90. Карпов, 90+1.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

15 сентября. Томск. Стадион "Труд".

Все об ОЛИМП – ФНЛ – здесь