"Томь" обыграла "Ротор-Волгоград" и покинула зону вылета

"Томь" в матче 37-го тура первенства ФНЛ дома нанесла поражение "Ротор-Волгограду" – 1:0. Единственный мяч на счету Алексея Померко. Сибирский клуб покинул зону вылета.
ФНЛ
37-й тур
"Томь" (Томск) – "Ротор-Волгоград" (Волгоград) – 1:0 (0:0)
Гол: Померко, 69.
"Томь": Мелихов, Микуцкис, Иванов, Зуйков, Пульич, Пугин (Деобальд, 80), Кухарчук (Сасин, 87), Померко, Казаев, Абдулавов (Гирдвайнис, 90+1), Саная (Павленко, 67).
"Ротор-Волгоград": Заболотный, Косицин (Крутов, 56), Климов, Ионов, Пискунов, Сысуев, Горбанец (Друзин, 46), Султонов (Николаев, 87), Кузнецов, Романенко, Аппаев (Вотинов, 63).
Предупреждения: Саная, 19. Ионов, 52. Кухарчук, 64. Казаев, 77. Абдулавов, 88. Мелихов, 90+2.
Судья: Сухой (Люберцы).
6 мая. Томск. Стадион "Труд".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2017-2018/
rotor
Смешной у нас губернатор. Он таблицу-то хоть смотрел перед тем как заявлять про выход в премьер-лигу. Вот те и новый стадион и вновь зона юг.
16:58
kolan
Молодчики :)
16:21