"Томь" обыграла "Мордовию"

"Томь" с минимальным счетом обыграла "Мордовию" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ - 1:0. Единственный гол на счету защитника Алексея Шумских.

Олимп - ФНЛ

10-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Томь" (Томск) - 0:1 (0:1)

Гол: Шумских, 28.

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Сухарев, Климов, Ятченко (Багаев, 90), Лебедев, Руст.Мухаметшин (Адаев, 46), Киреев, Поярков, Дворецков (Петров, 46), Обухов, Русл.Мухаметшин.

"Томь" (Томск): Шафинский, Зуйков, Клещенко, Тихий, Шумских, Ставпец (Гвинейский, 74), Кухарчук (Лисинков, 87), Калинский, Шалаев, Казаев (Фомин, 72), Кузьмичев (Тлупов, 58).

Предупреждения: Казаев, 33. Зуйков, 55. Ставпец, 67. Киреев, 70. Адаев, 90+1.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

08 сентября. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 20351 зритель.

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