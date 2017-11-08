"Томь" обыграла "Крылья Советов" и покинула зону вылета ФНЛ

В матче 22-го тура первенства ФНЛ "Томь" дома перегирала "Крылья Советов" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Александр Соболев.
Отметим, что "Томь" смогла прервать серию без побед из трех матчей. Эта победа позволила томичам покинуть зону вылета ФНЛ.
Первенство России
ФНЛ
22-й тур
"Томь" (Томск) - "Крылья Советов" (Самара) - 1:0 (1:0)
Гол: Соболев, 21 (1:0).
"Томь": Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков (Большунов, 58), Микуцкис, Пульич, Померко, Гвинейский (Герасимов, 90+1), Макурин, Соболев, Саная.
"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Ятченко, Зотов, Чочиев, Ткачук, Мияйлович, Кленкин, Зинков (Башкиров, 46), Алиев, Корниленко.
Предупреждения: Микуцкис, 36. Пульич, 37. Ткачук, 37. Зотов, 37. Надсон, 57. Саная, 62.
Удаление: Ткачук (Крылья Советов), 53.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
08 ноября. Томск. Стадион "Труд".
Верю в Крылья
Получили одну дырку, и, не мягко говоря еще и не было такого чтобы эту дырку порвать, всегда при розливе 3 и более минут, а ту разливать самому себе Андрей, пустой ты как барабан, я понимаю стремление вернуться к моркве, но прости..........командой ты не рулишь совсем....... Все идет понесет..... Нету в тебе, а поскольку далеки мы от столицы) той жажды...... Ее просто не может быть..........
17:01
Vedi
Да , шанс для Оренбурга выйти на чистое 2 место . Ну не может больной в данном случае КС который 2 раза заходил и два раза вылетал с одними и теми же людьми - вдруг измениться и стать стабильно хорошим клубом .
17:00
Верю в Крылья
Андрюша, ты на команду влияешь или сам по себе не психолог. Аль думал, что прорвало? и рваться ( как говорили многие и ты им поверил)) будет до весны....... Просто дурные вопросы: 1. замена на 45 минуте Зинкова? А что в в эфоре был.Рекорд мира 2. А чем Башкиров насолил: обычно все тренеры ставят бывших игроков и против нас и всегда получается... 3. Надсон - Мийялович это что? Дырка в сетке? 4. Ткачука штрафовать и ставить в полив поляны, коль не можете с ним работать. 5. Чочиева скорее в Оренбург, пусть не понтует, пустышка он 6. Ну а центр защиты ( рекорд мыслей) Надсон и Мияйлович это полная задница, что тот , что другой? Беда команды, что нет пониманий тренера и игроков...... Игра была абсолютно пустой .......
16:53
индеец_Джо
"Томь" литовцев подтянула в состав?
16:50
kolan
А самое страшное для Самары - поражение по делу :)
16:47
Buhalo
Такие петухи, бл@!!! Если Томи в сезоне два раза проигрываем, то что нам делать в РФПЛ??? Вот только понадеешься, а они как всегда. Сил на них нет никаких уже. И угораздило меня футболом увлечься...
16:35