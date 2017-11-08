"Томь" обыграла "Крылья Советов" и покинула зону вылета ФНЛ

В матче 22-го тура первенства ФНЛ "Томь" дома перегирала "Крылья Советов" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Александр Соболев.

Отметим, что "Томь" смогла прервать серию без побед из трех матчей. Эта победа позволила томичам покинуть зону вылета ФНЛ.

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22-й тур

"Томь" (Томск) - "Крылья Советов" (Самара) - 1:0 (1:0)

Гол: Соболев, 21 (1:0).

"Томь": Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков (Большунов, 58), Микуцкис, Пульич, Померко, Гвинейский (Герасимов, 90+1), Макурин, Соболев, Саная.

"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Ятченко, Зотов, Чочиев, Ткачук, Мияйлович, Кленкин, Зинков (Башкиров, 46), Алиев, Корниленко.

Предупреждения: Микуцкис, 36. Пульич, 37. Ткачук, 37. Зотов, 37. Надсон, 57. Саная, 62.

Удаление: Ткачук (Крылья Советов), 53.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

08 ноября. Томск. Стадион "Труд".

Турнирная таблица ФНЛ