16:32 | Футбол — ФНЛ

"Томь" обыграла "Крылья Советов" и покинула зону вылета ФНЛ

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В матче 22-го тура первенства ФНЛ "Томь" дома перегирала "Крылья Советов" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Александр Соболев.

Отметим, что "Томь" смогла прервать серию без побед из трех матчей. Эта победа позволила томичам покинуть зону вылета ФНЛ.

Первенство России

ФНЛ

22-й тур

"Томь" (Томск) - "Крылья Советов" (Самара) - 1:0 (1:0)

Гол: Соболев, 21 (1:0).

"Томь": Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков (Большунов, 58), Микуцкис, Пульич, Померко, Гвинейский (Герасимов, 90+1), Макурин, Соболев, Саная.

"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Ятченко, Зотов, Чочиев, Ткачук, Мияйлович, Кленкин, Зинков (Башкиров, 46), Алиев, Корниленко.

Предупреждения: Микуцкис, 36. Пульич, 37. Ткачук, 37. Зотов, 37. Надсон, 57. Саная, 62.

Удаление: Ткачук (Крылья Советов), 53.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

08 ноября. Томск. Стадион "Труд".

Томь - Крылья Советов

Турнирная таблица ФНЛ

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Верю в Крылья

Получили одну дырку, и, не мягко говоря еще и не было такого чтобы эту дырку порвать, всегда при розливе 3 и более минут, а ту разливать самому себе Андрей, пустой ты как барабан, я понимаю стремление вернуться к моркве, но прости..........командой ты не рулишь совсем....... Все идет понесет..... Нету в тебе, а поскольку далеки мы от столицы) той жажды...... Ее просто не может быть..........

17:01

Vedi

Да , шанс для Оренбурга выйти на чистое 2 место . Ну не может больной в данном случае КС который 2 раза заходил и два раза вылетал с одними и теми же людьми - вдруг измениться и стать стабильно хорошим клубом .

17:00

Верю в Крылья

Андрюша, ты на команду влияешь или сам по себе не психолог. Аль думал, что прорвало? и рваться ( как говорили многие и ты им поверил)) будет до весны....... Просто дурные вопросы: 1. замена на 45 минуте Зинкова? А что в в эфоре был.Рекорд мира 2. А чем Башкиров насолил: обычно все тренеры ставят бывших игроков и против нас и всегда получается... 3. Надсон - Мийялович это что? Дырка в сетке? 4. Ткачука штрафовать и ставить в полив поляны, коль не можете с ним работать. 5. Чочиева скорее в Оренбург, пусть не понтует, пустышка он 6. Ну а центр защиты ( рекорд мыслей) Надсон и Мияйлович это полная задница, что тот , что другой? Беда команды, что нет пониманий тренера и игроков...... Игра была абсолютно пустой .......

16:53

индеец_Джо

"Томь" литовцев подтянула в состав?

16:50

kolan

А самое страшное для Самары - поражение по делу :)

16:47

Buhalo

Такие петухи, бл@!!! Если Томи в сезоне два раза проигрываем, то что нам делать в РФПЛ??? Вот только понадеешься, а они как всегда. Сил на них нет никаких уже. И угораздило меня футболом увлечься...

16:35