"Томь" обыграла "Химки" и вышла на первое место

"Томь" выиграла у "Химок" (2:0) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ. В составе победителей отличились Александр Ставпец и Илья Кухарчук.

"Томь" набрала 42 очка и на данный момент лидирует в турнирной таблице. На втором месте "Тамбов", у которого на очко меньше и матч в запасе. "Химки" на 13-м месте - 24 очка.

В следюущем туре "Томь" на выезде сыграет с "Балтикой", а "Химки" примут "Шинник".

Олимп - ФНЛ

20-й тур

"Томь" (Томск) - "Химки" - 2:0 (2:0)

Голы: Ставпец, 29 (1:0). Кухарчук, 38 (2:0).

"Томь": Шафинский, Мануйлов, Клещенко, Лисинков, Зуйков, Калинский (Гвинейский, 90+1), Казаев, Кухарчук (Сасин, 81), Шалаев, Ставпец, Кузьмичев (Тлупов, 64).

"Химки": Хомич, Данилкин, Димидко, Филин, Смирнов (Боженов, 46), Мостовой, Петрусев (Белоус, 73), Нетфуллин, Моргунов (Корян, 46), Рязанцев, Болов (Массуренко, 79).

Предупреждение: Димидко, 86.

Судья: Чембулатов (Кострома).

4 ноября. Томск. Стадион "Труд".