"Томь" не знает, сможет ли выступить в РПЛ

Руководство "Томи" пока не знает, сможет ли команда выступить в РПЛ в следующем сезоне в случае выхода по спортивному принципу. Об этом сообщила генеральный директор клуба Татьяна Смирнова.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что у лиги скоро возникнут большие вопросы к двум клубам ФНЛ, которые идут в группе лидеров и претендуют на выход в элитный дивизион чемпионата России.

"Томь" испытывает серьезные финансовые проблемы. В середине октября, по словам Смирновой, долги перед футболистами томской команды составляли 15 миллионов рублей. В начале ноября игрокам выплатили зарплату за один месяц.

- Пока не могу ответить, будем ли мы готовы играть в премьер-лиге, - цитирует ТАСС Смирнову. - Очень много факторов, которые влияют на это. Это не только спортивные результаты. Перед нами задача уверенно выступить в ФНЛ, попасть как минимум в десятку сильнейших.

Долги у всех разные, кто только что пришел, у тех небольшие долги, а кто с прошлого сезона - больше. Мы работаем над этим, наблюдается положительная динамика. И администрация области помогает нам, работает над этим вопросом, и мы стараемся на своем уровне изыскивать средства.