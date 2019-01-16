15:53 | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Томь" не приступила к выплате долгов перед футболистами

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"Томь", несмотря на обещание начать 15 января погашение долгов по зарплате перед игроками, пока не приступила к этому процессу, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

- Погашение долгов, несмотря на обещания, не началось, - сказал источник.

В декабре руководство "Томи" заявило, что ему удалось достичь договоренности о продолжении финансирования клуба с ПАО "Газпромнефть". Планировалось, что денежные средства, которые должны были поступить в клуб в течение первой недели после праздников, позволят покрыть образовавшиеся задолженности перед футболистами и персоналом. 

После 24 туров чемпионата "Томь" занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 46 очков. 

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190116/1549441855.html

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