"Томь" нашла средства для погашения долгов

Пресс-служба "Томи" сообщила, что клубу удалось договориться о продолжении финансирования клуба ПАО "Газпром нефть". С помощью этих денег "Томь" уже в январе планирует погасить долги.

– В канун Нового года президент ФК "Томь" и губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил приятную для всех томских болельщиков новость: по итогам проведенных переговоров достигнута договоренность с руководством ПАО "Газпром нефть" о продолжении финансирования ФК "Томь", – говорится в заявлении "Томи". – Финансовые поступления в клуб ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, и объем этих поступлений позволит погасить долги по заработной плате перед футболистами и персоналом клуба.

Также Сергей Анатольевич поздравил весь коллектив Футбольного клуба "Томь" с наступающим Новым годом и приближающимся Рождеством и пожелал, чтобы наша футбольная команда, успешно проведя осенний этап, и дальше радовала томских болельщиков яркой атакующей игрой, новыми победами и хорошими результатами!