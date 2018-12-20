"Томь" надеется выплатить долги команды до конца года

"Томь" надеется, что руководители области помогут закрыть долги перед игроками команды до конца 2018 года.

"Томь" испытывает серьезные финансовые проблемы. В середине октября, по словам генерального директора клуба Татьяны Смирновой, долги перед футболистами томской команды составляли 15 миллионов рублей. В начале ноября игрокам выплатили зарплату за один месяц.

- У нас нет информации о том, что они подали заявление, – приводит ТАСС сообщение педставителя пресс-службы "Томи". – Нам сначала говорили, что рассчитаются с футболистами до конца ноября, сейчас конкретизировали, что до конца года. Я не знаю, какой срок поставили футболисты, но мы каждый день ждем и надеемся, что до 31 декабря это произойдет. Разговор шел о том, чтобы выплатить все долги, но думаю, что если выплатят хотя бы часть, то было бы тоже хорошо.

Я так понимаю, что у руководителей области очень много вопросов, как найти деньги, как распределить. Пока они нам деньги не переслали, конкретики нет. Игроки ждали дальнейших выплат, но пока их нет, мы в состоянии ожидания.