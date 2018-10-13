"Томь" может бойкотировать матч с "Авангардом"

Полузащитник "Томи" Илья Кухарчук допускает, что команда бойкотирует матч 17-го тура Олимп-ФНЛ против "Авангарда" из-за долгов по зарплате. Матч 16-го тура "Томь" - "Сочи" (1:0) начался с задержкой. Игроки томской команды хотели привлечь внимание к задолженностям. На поле они появились в футболках с надписью "Томь" - результат за бесплатно".

- Не хотелось бы доводить до этого, но в будущем может быть всякое, в том числе и бойкот. Огласке наши намерения сейчас придавать не хочется. Сегодня мы сделали акцию с футболками, у нас в запасе есть еще несколько трюков, которые мы можем выкинуть. Для начала посмотрим, как будет развиваться ситуация, - цитирует "Р-Спорт" Кухарчука. - В палату по разрешению споров РФС мы не обращались, но всё может быть. Не знаю, как себя вести, если ничего не изменится. Все футболисты понимают, что проблемы могут быть разные. Что касается профсоюза, то мы с ним не общались.

Илья Кухарчук: "Платят тысяч по 50, чтобы мы с голоду не умерли и за квартиру заплатили"