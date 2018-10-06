"Томь" и "Сибирь" победителя не выявили

"Томь" и "Сибирь" сыграли вничью в матче 15-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. За томский клуб отличился Айдар Лисинков, за новосибирский - Максим Васильев.

Хозяева поля большую часть встречи играли в неполном составе после удаления полузащитникаОлега Шалаева на 27-й минуте.

"Томь", набрав 31 очко, занимает 2-е место в турнирной таблице, "Сибирь" - 17-е с 14-ю баллами.

Олимп - ФНЛ

15-й тур

"Томь" (Томск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:1 (0:0)

Голы: Лисинков, 72 (1:0). Васильев, 84 (1:1).

"Томь" (Томск): Мелихов, Шумских, Тен, Клещенко, Зуйков, Кухарчук (Гвинейский, 89), Ставпец (Тлупов, 90+1), Казаев (Фомин, 90+1), Калинский, Шалаев, Кузьмичев (Лисинков, 55).

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Кушнирук (Полюткин, 13), Аравин, Смирнов, Парфинович (Рыжков, 53), Галыш, Азаров, Беляев (Киреенко, 77), Васильев, Коржунов.

Предупреждения: Шалаев, 3. Галыш, 8. Калинский, 23. Полюткин, 45. Парфинович, 50. Мелихов, 80. Клещенко, 88.

Удаление: Шалаев, 27.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

06 октября. Томск. Стадион "Труд".