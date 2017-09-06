"Томь" и "Оренбург" голов не забили

"Томь" и "Оренбург" сыграли вничью в стартовом матче 12-го тура первенства России в ФНЛ. Томичи идут на 11-м месте в таблице, "Оренбург" - на седьмом.

Первенство России

ФНЛ

12-й тур

"Томь" (Томск) - "Оренбург" - 0:0

"Томь": Шафинский, Пульич, Микуцкис, Иванов, Зуйков, Померко, Деобальд, Макурин (Салахутдинов, 86), Войдель, Сасин (Соболев, 69), Саная.

"Оренбург": Руденко, Ойеволе (Бегич, 70), Малых, Удалый, Парняков (Воробьев, 85), Чиркин, Ефремов (Коронов, 44), Попов, Бреев, Георгиев (Кулик, 58), Мамтов.

Предупреждения: Сасин, 24. Малых, 26. Зуйков, 40. Коронов, 54. Удалый, 72.

Судья: Васильев (Ижевск).