"Томь" и "Луч-Энергия" сыграли вничью

Матч 20-го тура ФНЛ "Томь" – "Луч-Энергия" завершился со счетом 0:0. После этой игры клуб из Томска располагается на 17-й строчке в турнирной таблице, а коллектив из Владивостока - на 16-й.

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20-й тур

"Томь" (Томск) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 0:0

"Томь": Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков, Пульич, Микуцкис, Померко, Макурин (Большунов, 86), Гвинейский, Соболев, Саная.

"Луч-Энергия": Котляров, Соблиров, Празновски, Марущак, Тихий (Смирнов, 53), Пономаренко, Килин, Гелоян, Фомин, Носов (Маляка, 79), Гордиенко.

Судья: Амелин (Тула).

29 октября. Томск. Стадион "Труд".

Турнирная таблица ФНЛ - здесь