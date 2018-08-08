"Томь" и "Балтика" сыграли вничью

"Томь" сыграла вничью с "Балтикой" (1:1) в матче пятого тура Олимп-Первенства ФНЛ. У хозяев отличился Сергей Зуйков, у гостей - Алексей Пугин.
Томичи на данный момент с 13 очками занимают первое место. У "Балтики" два очка и 18-я позиция.
Олимп-Первенство ФНЛ
5-й тур
"Томь" (Томск) - "Балтика" (Калининград) - 1:1 (0:0)
Голы: Пугин, 58 (0:1). Зуйков, 79 - с пенальти (1:1).
"Томь" (Томск): Мелихов, Зуйков, Тен (Ставпец, 68), Тихий, Клещенко, Шумских, Кухарчук (Гвинейский, 74), Калинский, Казаев (Фомин, 55), Шалаев, Кузьмичев (Тлупов, 53).
"Балтика" (Калининград): Помазан, Магаль (Шабалин, 87), Плиев, Тишкин, Таказов, Буйволов, Касаев (Шаваев, 90+2), Григорьев, Пугин, Торбинский (Дзаламидзе, 85), Шешуков.
Предупреждения: Шумских, 23. Таказов, 28. Шалаев, 38. Шешуков, 50. Тихий, 69. Плиев, 89.
Судья: Шадыханов (Москва).
8 августа. Томск. Стадион "Труд".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/