"Томь" и "Балтика" сыграли вничью

"Томь" сыграла вничью с "Балтикой" (1:1) в матче пятого тура Олимп-Первенства ФНЛ. У хозяев отличился Сергей Зуйков, у гостей - Алексей Пугин.

Томичи на данный момент с 13 очками занимают первое место. У "Балтики" два очка и 18-я позиция.

Олимп-Первенство ФНЛ

5-й тур

"Томь" (Томск) - "Балтика" (Калининград) - 1:1 (0:0)

Голы: Пугин, 58 (0:1). Зуйков, 79 - с пенальти (1:1).

"Томь" (Томск): Мелихов, Зуйков, Тен (Ставпец, 68), Тихий, Клещенко, Шумских, Кухарчук (Гвинейский, 74), Калинский, Казаев (Фомин, 55), Шалаев, Кузьмичев (Тлупов, 53).

"Балтика" (Калининград): Помазан, Магаль (Шабалин, 87), Плиев, Тишкин, Таказов, Буйволов, Касаев (Шаваев, 90+2), Григорьев, Пугин, Торбинский (Дзаламидзе, 85), Шешуков.

Предупреждения: Шумских, 23. Таказов, 28. Шалаев, 38. Шешуков, 50. Тихий, 69. Плиев, 89.

Судья: Шадыханов (Москва).

8 августа. Томск. Стадион "Труд".