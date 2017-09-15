Ткачук и болельщики "Крыльев" собрали деньги на операцию 6-летнему мальчику

Болельщики "Крыльев Советов" смогли собрать необходимую сумму на лечение 6-летнего Кирилла Макина. У мальчика диагностирован врожденный недуг - первичный иммунодефицит. В конце августа полузащитник "Крыльев" Денис Ткачук навестил его и внес первую сумму на операцию. После этого был объявлен сбор средств среди поклонников самарцев.

За несколько дней была собрана необходимая сумма, на днях семье Макиных пришло приглашение от врача в швейцарскую клинику на первичный осмотр.

"Благодаря вам, дорогие друзья, у мальчика появилась надежда на благополучное лечение", - говорится в сообщении "Крыльев".