Титов вошел в тренерский штаб Аленичева

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев определился с тренерским штабом, сообщает официальный Твиттер клуба. Его первым помощником будет Егор Титов, с которым специалист вместе работал в "Спартаке".
Тренером по физической подготовке стал Олег Саматов, а тренером вратарей - Валерий Клейменов.
Напомним, что по итогам сезона-2016/17 "Енисей" занял третье место в турнирной таблице ФНЛ. В переходных матчах красноярская команда проиграла тульскому "Арсеналу".
После сезона "Енисей" покинул главный тренер Андрей Тихонов, подписав контракт с "Крыльями Советов".
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Мне будет не хватать енисейского твиттера после того, как эти пассажиры с багажом там "поработают".
14:28