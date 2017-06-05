Титов вошел в тренерский штаб Аленичева

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев определился с тренерским штабом, сообщает официальный Твиттер клуба. Его первым помощником будет Егор Титов, с которым специалист вместе работал в "Спартаке".

Тренером по физической подготовке стал Олег Саматов, а тренером вратарей - Валерий Клейменов.

Напомним, что по итогам сезона-2016/17 "Енисей" занял третье место в турнирной таблице ФНЛ. В переходных матчах красноярская команда проиграла тульскому "Арсеналу".

После сезона "Енисей" покинул главный тренер Андрей Тихонов, подписав контракт с "Крыльями Советов".

Аленичев возглавил "Енисей"