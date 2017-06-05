13:42 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Титов вошел в тренерский штаб Аленичева

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Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев определился с тренерским штабом, сообщает официальный Твиттер клуба. Его первым помощником будет Егор Титов, с которым специалист вместе работал в "Спартаке".

Тренером по физической подготовке стал Олег Саматов, а тренером вратарей - Валерий Клейменов.

Напомним, что по итогам сезона-2016/17 "Енисей" занял третье место в турнирной таблице ФНЛ. В переходных матчах красноярская команда проиграла тульскому "Арсеналу".

После сезона "Енисей" покинул главный тренер Андрей Тихонов, подписав контракт с "Крыльями Советов".

Аленичев возглавил "Енисей"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Мне будет не хватать енисейского твиттера после того, как эти пассажиры с багажом там "поработают".

14:28