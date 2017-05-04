Тимур Лепсая: "За последние годы "Балтика" изрядно подпортила свой имидж"

Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая подчеркнул, что после зимней паузы в ФНЛ клуб из Калининграда набрал заметно больше очков, чем в первой части сезона. За четыре тура до конца сезона "Балтика" отстает от спасительного 15-го места в турнирной таблице на три очка.

– За 10 туров весенней части первенства мы одержали четыре победы, а за 24 игры летне-осенней части – всего две, – цитирует клубная пресс-служба Лепсаю. – Отставали от спасительного 15-го места на десять очков, сейчас – на три. Если бы "Балтика" выдерживала такой темп в прошлом году, то сейчас боролась бы не за выживание, а за прямую путевку в премьер-лигу. По результатам весенней части первенства в настоящий момент занимаем седьмое место с отставанием от второго всего на два очка!

Но и этот показатель нас не устраивает. Для Калининграда, футбольного города, не имеющего других профессиональных спортивных клубов – это не повод для гордости. Хотя я прекрасно понимаю, что за последние годы "Балтика" изрядно подпортила свой имидж. Одна только безвыигрышная 22-матчевая серия чего стоит – это кошмар!

Большую часть выделяемых из бюджета средств мы направляем на содержание стадиона и функционирование нашего Центра подготовки молодых футболистов. Ведь главная команда – это только вершина айсберга. В нашем центре занимаются 250 мальчишек, которые защищают честь области в различных соревнованиях всероссийского масштаба.