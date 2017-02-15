Тимур Лепсая: "Игроков уровня Шешукова в "Балтике" не было давно"

Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая поблагодарил полузащитника Александра Шешукова за согласие подписать контракт с клубом. Он отметил, что в "Балтике" давно не было футболистов такого уровня.

– Почему решили прибегнуть к кандидатуре Шешукова?

– Это опытный футболист, поигравший на серьезном уровне. Ожидаем, что он станет лидером на поле и в раздевалке. Главному тренеру хорошо известны возможности Александра. Считаю, что игроков уровня Шешукова в "Балтике" не было давно.

Нам удалось с ним договориться, объяснить о проекте. Благодарны Александру за то, что он согласился стать футболистом "Балтики".

– Контракт с ним подписан до конца сезона?

– Верно. Рано говорить о том, что будет дальше. Турнирное положение у "Балтики" не самое простое. Для начала нужно решить задачу по сохранению прописки в ФНЛ.

– Какие позиции планируете усилить?

– В каждую линию. (Сергей АСТАХОВ)