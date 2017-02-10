Тимур Лепсая: "Черевченко вернул надежду многотысячной армии болельщиков "Балтики"

Гендиректор "Балтики" Тимур Лепсая дал понять, что сохраняет надежду на сохранение места в ФНЛ. Клуб после 24 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Этой зимой его возглавил Игорь Черевченко.

- Во-первых, то, что руководство области реально заинтересовано в развитии клуба и готово нам оказывать всемерную поддержку, - сказал Лепсая. - Второй важный фактор – то, что "Балтика" в российском футболе является определенным брендом, это один из старейших клубов страны, а Калининград прекрасный и футбольный город.

- Надежда на сохранение прописки в ФНЛ еще есть?

- Есть. Вы видите, что уже сегодня "Балтику" возглавил именитый тренер, который вернет надежду многотысячной армии болельщиков. Игорь Геннадьевич – это первая ласточка. Мы планируем достаточно серьезно обновить и укрепить состав. К руководству Калининградской области сегодня пришли амбициозные люди, которые привыкли побеждать, и такую же задачу они ставят перед нами.

От меня вы никогда не услышите громких обещаний, потому что я привык отвечать за свои слова, но пообещать, что наша команда не будет безвольной – я могу. Ребята будут на поле отдаваться игре на 110 процентов. Сделаем все, чтобы "Балтика" осталась в ФНЛ.