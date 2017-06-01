Тихонов сменил "Енисей" на "Крылья Советов"

Бывший главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов покинул клуб, информирует пресс-служба красно-синих. "Львы" предложили специалисту подписать новый контракт, но он отказался. 46-летний россиянин возглавит "Крылья Советов".

Ранее "СЭ" сообщал, что на пост рулевого самарцев претендовали пять человек. Это нынешний наставник команды Вадим Скрипченко, Андрей Тихонов, Роберт Евдокимов, возглавлявший "Оренбург", Рашид Рахимов, стоявший у руля "Терека", а также Сергей Ташуев.

Отметим, что Тихонов начинал свою карьеру наставника именно в самарском клубе - в 2008 году он был играющим тренером "Крыльев". Напомним, что самарцы заняли 15-е место в премьер-лиге и вылетели в ФНЛ.

Тихонов – в "Крыльях" на два года