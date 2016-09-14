19:02 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Тихонов пришел на концерт Мацуева в Красноярске

Главный тренер "Енисея" Андрей ТИХОНОВ (справа) и пианист Денис МАЦУЕВ.
Главный тренер "Енисея" Андрей ТИХОНОВ (справа) и пианист Денис МАЦУЕВ.
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Знаменитый пианист Денис Мацуев, с детства болеющий за "Спартак", сегодня перед собственным концертом в Красноярске познакомился с легендарным полузащитником красно-белых, главным тренером "Енисея" Андреем Тихоновым, который пришел на концерт музыканта.

"Самое главное – сегодня произошло историческое знакомство для меня. За пять минут до начала концерта ко мне в гримерку зашел мой кумир, легенда московского "Спартака", ныне главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов. Вы не представляете, насколько это значимо для меня – я помню все матчи "Спартака" с 1986 года, кто и на какой минуте забил, знаю все тихоновские матчи. Я желаю "Енисею" удачи, потому что Тихонов – это всегда синоним слова "победа"!" – заявил Мацуев со сцены Большого концертного зала во время своего концерта. (Дмитрий УСКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Излучение Промкооперации и Пищев

Магия лидерства евробалласта))) Следующая новость будет - Ананко сходил в аквапарк...

19:57

shpasic

ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!

19:42

Супершвайни

У бомжей образование ниже плинтуса=)))

19:40

ShvartsGlass

О, Андрюшка Тихонов!

19:40

Thomas_Boy

Думаю, у каждого гражданина России должен быть минимум один диск с песнями Мацуева. Вот у меня три таких диска. Ну а сходить на концерт... Нет, я не агитирую. Но лучше все-таки сходите.

19:32

Headliner85

Новость так новость. Всем новостям новость. Вот за что мы все и любим СЭ - за оперативные спортивные события

19:24

Platinum1991

Молодец Тихонов! Надо ловить момент и в свободное время сходить на концерт ВЕЛИКОГО виртуоза и мастера! Очень рады ГАРМОНИИ футбольной игры и музыкального таланта! РАВНЕНИЕ на обоих!!! Так держать!

19:19

Slim Taller

А что,в России других пианистов нет.кроме Мацуева?! Плетнёв,Березовский,Небольсин,например.Это навскидку.Но вы всё время упоминаете лишь одного ярого сторонника петербургского чекиста.

19:18

баламошка

Вот, приличные люди. А кто-то пьяный на машине по "культурным" "столицам" рассекает - и в ус не дует.

19:17

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