Тихонов пришел на концерт Мацуева в Красноярске

Знаменитый пианист Денис Мацуев, с детства болеющий за "Спартак", сегодня перед собственным концертом в Красноярске познакомился с легендарным полузащитником красно-белых, главным тренером "Енисея" Андреем Тихоновым, который пришел на концерт музыканта.
"Самое главное – сегодня произошло историческое знакомство для меня. За пять минут до начала концерта ко мне в гримерку зашел мой кумир, легенда московского "Спартака", ныне главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов. Вы не представляете, насколько это значимо для меня – я помню все матчи "Спартака" с 1986 года, кто и на какой минуте забил, знаю все тихоновские матчи. Я желаю "Енисею" удачи, потому что Тихонов – это всегда синоним слова "победа"!" – заявил Мацуев со сцены Большого концертного зала во время своего концерта. (Дмитрий УСКОВ)
Излучение Промкооперации и Пищев
Магия лидерства евробалласта))) Следующая новость будет - Ананко сходил в аквапарк...
19:57
shpasic
ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!
19:42
Супершвайни
У бомжей образование ниже плинтуса=)))
19:40
ShvartsGlass
О, Андрюшка Тихонов!
19:40
Thomas_Boy
Думаю, у каждого гражданина России должен быть минимум один диск с песнями Мацуева. Вот у меня три таких диска. Ну а сходить на концерт... Нет, я не агитирую. Но лучше все-таки сходите.
19:32
Headliner85
Новость так новость. Всем новостям новость. Вот за что мы все и любим СЭ - за оперативные спортивные события
19:24
Platinum1991
Молодец Тихонов! Надо ловить момент и в свободное время сходить на концерт ВЕЛИКОГО виртуоза и мастера! Очень рады ГАРМОНИИ футбольной игры и музыкального таланта! РАВНЕНИЕ на обоих!!! Так держать!
19:19
Slim Taller
А что,в России других пианистов нет.кроме Мацуева?! Плетнёв,Березовский,Небольсин,например.Это навскидку.Но вы всё время упоминаете лишь одного ярого сторонника петербургского чекиста.
19:18
баламошка
Вот, приличные люди. А кто-то пьяный на машине по "культурным" "столицам" рассекает - и в ус не дует.
19:17