Тихонов пришел на концерт Мацуева в Красноярске

Знаменитый пианист Денис Мацуев, с детства болеющий за "Спартак", сегодня перед собственным концертом в Красноярске познакомился с легендарным полузащитником красно-белых, главным тренером "Енисея" Андреем Тихоновым, который пришел на концерт музыканта.



"Самое главное – сегодня произошло историческое знакомство для меня. За пять минут до начала концерта ко мне в гримерку зашел мой кумир, легенда московского "Спартака", ныне главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов. Вы не представляете, насколько это значимо для меня – я помню все матчи "Спартака" с 1986 года, кто и на какой минуте забил, знаю все тихоновские матчи. Я желаю "Енисею" удачи, потому что Тихонов – это всегда синоним слова "победа"!" – заявил Мацуев со сцены Большого концертного зала во время своего концерта. (Дмитрий УСКОВ)