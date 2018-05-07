Тихонов - о выходе "Крыльев" в РФПЛ: "Мы сделали то, что должны были"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов отметил, что команда выполнила свою задачу, вернувшись в РФПЛ. По его словам, вдвойне он рад тому, что сделать это удалось на новом стадионе.
– Какие ощущения, Андрей Валерьевич?
– Мы сделали то, что и должны были сделать. Для этого, собственно, нас и звали в Самару. Вдвойне рад, что задачу решили на своем стадионе, при огромной поддержке болельщиков. Мы-то привыкли, что на наши матчи собираются четыре-пять тысяч зрителей. Максимум – семь. А тут более сорока тысяч пришло! Это заставляет включать дополнительные ресурсы.
– Какие же?
– Физические, психологические. Потому что очень тяжело при такой аудитории показывать невнятный футбол. В итоге у некоторых игроков к концу матча стало сводить ноги. Но ребята сохраняли полную концентрацию и во втором тайме не позволили создать "Кубани" ни одного голевого момента. Да, сыграли мы, может, не очень красиво с точки зрения футбольной эстетики. Но сегодня самое главное – результат. (Александр КРУЖКОВ)
pemarkizov
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
08:28
Vladimir Semenovich
Молодец, Андрей, не то что болтун Аленичев, который вряд ли пройдет стыки, ведь Анжи или Тосно гораздо сильнее кипрского АЕКа.
08:09