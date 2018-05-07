Тихонов - о выходе "Крыльев" в РФПЛ: "Мы сделали то, что должны были"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов отметил, что команда выполнила свою задачу, вернувшись в РФПЛ. По его словам, вдвойне он рад тому, что сделать это удалось на новом стадионе.

– Какие ощущения, Андрей Валерьевич?

– Мы сделали то, что и должны были сделать. Для этого, собственно, нас и звали в Самару. Вдвойне рад, что задачу решили на своем стадионе, при огромной поддержке болельщиков. Мы-то привыкли, что на наши матчи собираются четыре-пять тысяч зрителей. Максимум – семь. А тут более сорока тысяч пришло! Это заставляет включать дополнительные ресурсы.

– Какие же?

– Физические, психологические. Потому что очень тяжело при такой аудитории показывать невнятный футбол. В итоге у некоторых игроков к концу матча стало сводить ноги. Но ребята сохраняли полную концентрацию и во втором тайме не позволили создать "Кубани" ни одного голевого момента. Да, сыграли мы, может, не очень красиво с точки зрения футбольной эстетики. Но сегодня самое главное – результат. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Андрея Тихонова