Тихонов - о поражении от "Томи": "Крайне обидно"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после матча 22-го тура ФНЛ против "Томи" (0:1) отметил, что его команде не хватает футбольной наглости. Специалист подчеркнул, что самарцам некогда посыпать голову пеплом.

– Как и домашний матч с "Томью", проиграли игру со "стандарта", – цитирует пресс-служба ФНЛ Тихонова. – В то же время, если брать первый и второй тайм, они получились совершенно разными. Даже оставшись в меньшинстве мы контролировали игру и проводили контратаки – были на голову выше, чем хозяева. Поэтому крайне обидно такие матчи проигрывать. Но мы хорошо понимаем, что команда у нас в настоящий момент невысокая, поэтому стандартные положения – особенно против "Томи" – это очень опасно. Но по второму тайму, особенно после удаления у меня к ребятам вопросов нет. Старались, в одном из эпизодов мяч попал в руку игроку "Томи" в штрафной, но, наверное, сегодня просто не наш день.

– Вы не раз отмечали, что "Крыльям" непросто играть с командами, которые защищаются большими силами – ставят у ворот "автобус". Как-то решается эта проблема, и есть ли улучшения?

– Улучшения есть. Но не хватает футбольной наглости, настырности в штрафной, умения влезть и обострить, сыграть как в последний раз. Команда старалась – здесь вопросов нет. Обидно проигрывать такие игры. Повторюсь, что один "стандарт" сегодня решил всю игру. Потому что "Томь", поведя в счете, стала обороняться более сконцентрировано, и нам пришлось тяжеловато. Хотя полумоменты были. Мы сами виноваты, будем разбираться и двигаться вперед. Посыпать голову пеплом нам некогда.

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