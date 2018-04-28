Тихонов - о матче на "Самара Арене": "Будто на выезд приехали. Такие стадионы встречаются только за границей"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после победы над "Факелом" (2:1) в матче 35-го тура ФНЛ отметил, что его команде было очень приятно, необычно и непривычно впервые играть на "Самара Арене".



- Хочу поздравить всех с открытием этого грандиозного сооружения. На таком стадионе приятно, необычно и непривычно играть, - приводит пресс-служба "Крылья Советов" слова Тихонова. - Сегодня мы играли так, как будто на выезд приехали. Такие стадионы встречаются только за границей. Теперь они есть и у нас.



Что касается игры, то, может быть, я не угадал в каких-то моментах. Мы сделаем выводы и пойдем дальше. У нас были моменты в первом тайме, но нам немного не повезло. Мы встречались с "Факелом" на Кипре и сегодня увидели то же самое. Гол пропустили из-за своих же ошибок. Во втором тайме мы поговорили, добавили больше эмоций и стали больше двигаться. Замены усилили игру. Были хорошие моменты у Корниленко. Я рад, что мы выиграли этот очень тяжелый матч.

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