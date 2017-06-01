Темури Кецбая: "В ФНЛ футбол от обороны, в который играл "Оренбург", нам не поможет"

Новый главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая в интервью "СЭ" отметил, что будет стараться прививать команде атакующий футбол. По его словам, стоит задача возвращения в премьер-лигу с первого места в ФНЛ.

– В вашей карьере были чемпионские звания, выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь же ждет первая лига.

– Вы правы, мне впервые в жизни придется работать на таком уровне. Ничего страшного. Я хочу побеждать и здесь, мы должны выиграть чемпионат! Наша цель не просто вернуться в премьер-лигу, а занять первое место.

– В какой футбол будет играть ваша команда?

– Рано об этом говорить. Конечно, хочется показывать атакующий футбол, но для начала надо познакомиться с ребятами, понять, на что они способны. Ведь главное – это результат. Будем играть в тот футбол, который позволит подняться в РФПЛ.

– Значит, бесшабашного грузинского футбола можем не увидеть?

– Конечно, я могу сказать, что "Оренбург" будет играть в такой футбол. Но не хочу просто бросать слов на ветер. Будет приятно, если команда сможет совмещать красивую игру с набранными очками. Одно дело игра в премьер-лиге, другое – ФНЛ. В первой лиге футбол от обороны, в который играл "Оренбург" в прошлом сезоне, нам не поможет. Здесь нужно атаковать, а для этого необходимы хорошие футболисты. (Сергей АСТАХОВ)

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