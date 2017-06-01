Темури Кецбая: "Контракт с "Оренбургом" рассчитан на год, но будет продлен при достижении цели"

Новый главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая в интервью "СЭ" отметил, что его контракт будет продлен на год, если команда вернется в премьер-лигу. Он подчеркнул, что быстро принял предложение клуба.

– На какой срок рассчитан ваш контракт?

– На один год. Если задача будет решена, то он будет продлен еще на год.

– Сколько дней вам понадобилось для ответа "да"?

– Два дня. Достаточно быстро, но медлить было нельзя. Новый сезон начнется меньше, чем через 40 дней. На подготовку остается не так много времени, поэтому терять драгоценные дни не стали. Важно, чтобы к старту чемпионата команда была сформирована на 70-80 процентов. Трансферное окно закрывается в конце августа, поэтому за лето успеем пригласить футболистов, если это потребуется. (Сергей АСТАХОВ)

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