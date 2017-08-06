Темури Кецбая: "ФНЛ ничем не уступает чемпион-лиге. В Англии больше рекламы"

Главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая после матча 6-го тура ФНЛ против "Факела" (1:0) рассказал о том, что уровень команд в лиге довольно высок. По его словам, все клубы ведут борьбу за выход в премьер-лигу.

- Трудная игра была, - цитирует сайт ФНЛ Кецбая. - Вообще все игры трудные и не имеет значения, дома играешь или на выезде. Все ведут борьбу. Сегодня у хозяев моментов не было, а мы то, что создали, реализовать не смогли. Спасибо ребятам, они выдержали, а ведь мы сюда не смогли вовремя вылететь из-за поломки самолета. Мы заработали три очка и сейчас готовимся к следующей игре.

Сравнить чемпион-лигу и ФНЛ? Я играл в Англии и могу сказать, что ФНЛ ничем не уступает. Просто в Англии больше рекламы. Но здесь очень трудно играть. Это на себе почувствовали.