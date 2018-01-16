Тарас Бурлак - о трансфере в "Крылья": "Сомнений не было, Самара – мой второй дом"

Защитник Тарас Бурлак в интервью официальному сайту "Крыльев Советов" заявил, что рад вернуться в самарский клуб. Футболист хочет помочь команде вернуться в премьер-лигу и отметил, что следил за клубом после ухода из аренды.

– Конечно же, я очень рад вернуться в "Крылья", где мне все хорошо знакомо, - сказал Бурлак. - Наверное, никто из самарских болельщиков до конца не верил, что это случится, но руководство "Крыльев Советов" проявило большую заинтересованность и вот я здесь. Хочу помочь своей команде вернуться в Премьер-лигу. Все вместе мы уже делали это три года назад, теперь нужно повторить этот путь.

– Долго ли сомневался – возвращаться в Самару или нет?

– Сомнений не было, Самара – мой второй дом. У меня были другие предложения, но мои интересы – стабильно играть и приносить пользу своей команде. Перед "Крыльями" стоит конкретная задача на сезон – это тоже серьезный фактор.

– Следил ли ты за "Крыльями", Самарой, продолжал общение с самарскими игроками, выступая за "Рубин"?

– Конечно. Коллектив не так сильно изменился. Да, ушли некоторые игроки, но костяк остался прежним. Знаю практически всех в команде. Особенно рад снова увидеть старых знакомых – Алана Чочиева, Дениса Ткачука и легенду – Серегу Корниленко. За "Крылья" и самарских болельщиков всегда переживал. Вылет в ФНЛ это неприятно, но мы можем выправить ситуацию. Место "Крыльев" только в премьер-лиге. От ребят знаю все новости, что город сильно изменился в плане благоустройства, что весной проведем первые матчи на новом стадионе. Очень хотелось бы сыграть на нем.