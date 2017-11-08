"Тамбов" вырвал победу у "Балтики"

"Тамбов" в родных стенах одержал волевую победу над "Балтикой" в первенстве ФНЛ - 2:1. В составе тамбовчан по разу отличились Андрей Часовских и Максим Трусевич, у гостей забил Валерий Чуперка.

Первенство России

ФНЛ

22-й тур

"Тамбов" - "Балтика" (Калининград) - 2:1 (0:0)

Голы: Чуперка, 51 (0:1). Часовских, 66 (1:1). Трусевич, 90+6 (2:1).

"Тамбов": Смирнов, Быстров, Горбатюк, Шляков, Овсиенко, С.Шевчук (Скворцов, 46), Чернышов (Рыбин, 80), Дутов (Рыжков, 64), Мурнин (Трусевич, 83), Кашчелан, Часовских.

"Балтика": Помазан, Логашов, Крючков, Каленкович, Джалилов, Свежов, Малеев (Дмитриев, 81), Чуперка, Скопинцев (Кобялко, 90), Касьян, Себаи.

Предупреждения: Касьян, 14. Джалилов, 31. С.Шевчук, 45. Дутов, 55. Чуперка, 59. Мурнин, 68.

Судья: Кукуян (Сочи).

08 ноября. Тамбов. Стадион "Локомотив".

Турнирная таблица ФНЛ