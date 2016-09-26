"Тамбов" в гостях обыграл "Волгарь"

В матче 14-го тура первенства ФНЛ "Тамбов" на выезде обыграл "Волгарь" со счетом 2:1. В другом поединке "Нефтехимик" и "Сокол" не выявили победителя.

Первенство России

ФНЛ

14-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Сокол" (Саратов) – 2:2 (1:1)

Голы: Бабырь, 18 (1:0). Романенко, 41 (1:1). Духнов, 73 (2:1). Перченок, 80 (2:2).

"Нефтехимик": Самохвалов, Погорельцев, Тараканов, Сурков, Маляка (Духнов, 62), Решетников (Матяш, 61), Замалиев, Соболев (Чадов, 70), Корнилов, Бабырь (Галиакберов, 53), Муллин.

"Сокол": Федоров, Ходырев, Пасько, Васянович (Семенов, 82), Магадиев, Плэтикэ (Паштов, 79), Хрущев (Домшинский, 75), Дудолев (Перченок, 67), Романенко, Мануковский, Галыш.

Предупреждения: Замалиев, 45+1. Хрущев, 49. Домшинский, 83. Перченок, 88.

Судья: Панин (Дмитров).

26 сентября. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".

"Волгарь" (Астрахань) – "Тамбов" (Тамбов) – 1:2 (1:0)

Голы: Зуйков, 26 – с пенальти (1:0). Алумона, 56 (1:1). Алумона, 74 – с пенальти (1:2).

"Волгарь": Бучнев, Зарипов, Стешин (Жабкин, 90), Зуйков, Плиев, Шалаев, Акбашев, Сутормин, Болонин (Букия, 69), Дышеков (Кабутов, 69), Машуков (Радченко, 71).

"Тамбов": Смирнов, Шляков, Овсиенко, Столяренко, Рыбин, Чернышов (Сорокин, 46), Шевчук (Каюмов, 89), Трусевич, Аверьянов (Алумона, 54), Поярков, Дорожкин (Спицын, 74).

Предупреждения: Аверьянов, 18. Шалаев, 66. Поярков, 78. Спицын, 90+1.

Удаление: Шалаев, 73 (срыв перспективной атаки).

Судья: Арсланбеков (Москва).

26 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".