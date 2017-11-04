"Тамбов" Талалаева разгромил "Спартак-2"

"Тамбов" разгромил "Спартак-2" в матче 21-го тура первенства России в ФНЛ. Команда Андрея Талалаева занимает четвертое место в турнирной таблице, красно-белые идут девятыми.

Первенство России

ФНЛ

21-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Тамбов" (Тамбов) - 0:3 (0:2)

Голы: Гультяев, 10 (0:1). Часовских, 24 (0:2). Мурнин, 71 (0:3).

"Спартак-2": Максименко, Хомуха, Лихачев, Щербаков (Цыганков, 76), Мамин, Красильниченко, Сокол, Пантелеев, Ломовицкий, Сакала, Нимели (Самбу, 46).

"Тамбов": Смирнов, Гультяев, Горбатюк, Шляков, Быстров, Дутов (Трусевич, 81), Мурнин (Рыжков, 75), Шевчук (Игнатович, 59), Чернышов, Кашчелан, Часовских (Скворцов, 72).

Предупреждения: Гультяев, 11. Лихачев, 65. Сакала, 90+2.

Судья: Кукуляк (Калуга).

Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".