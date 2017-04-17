"Тамбов" разгромил "Волгарь"

"Тамбов" одержал крупную победу над "Волгарем" в матче 32-го тура ФНЛ. Тамбовцы поднялись в таблице на 9-е место, астраханская команда идет 15-й.

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32-й тур

"Тамбов" - "Волгарь" (Астрахань) - 3:0 (2:0)

Голы: Трусевич, 15 (1:0). Шевчук, 32 (2:0). Часовских, 60 (3:0).

"Тамбов": Вавилин, Михалев, Быстров (Рыбин, 84), Горбатюк, Шляков, Шевчук, Сорокин, Трусевич (Дутов, 87), Мурнин, Делькин (Григорян, 80), Дорожкин (Часовских, 59).

"Волгарь": Бучнев, Калинин (Гаракоев, 73), Плиев, Таказов (Кабутов, 59), Григорьев, Акбашев, Сутормин, Болонин, Букия (Жабкин, 62), Газзаев (Камилов, 68), Веркашанский.

Предупреждения: Дорожкин, 29. Михалев, 71. Веркашанский, 82. Трусевич, 84. Григорьев, 89.

Судья: Кукуляк (Калуга).