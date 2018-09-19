"Тамбов" разгромил "Томь" и возглавил таблицу

"Тамбов" разгромил "Томь" в матче 12-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Это позволило подопечным Мурата Исхакова обогнать томичей и выйти на первое место в турнирной таблице. "Томь" опустилась на вторую строчку.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

12-й тур

"Тамбов" - "Томь" (Томск) - 3:0 (0:0)

Голы: Чернышов, 49 (1:0). Чуперка, 81 (2:0). Аппаев, 89 - с пенальти (3:0).

"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Шевчук (Муйива, 85), Чернышов, Кашчелан, Кленкин (Килин, 82), Чуперка, Аппаев (Рагулькин, 90+1).

"Томь": Шафинский, Тен, Шумских, Зуйков, Клещенко, Ставпец (Гвинейский, 67), Кухарчук (Сасин, 71), Шалаев, Калинский (Крапухин, 75), Казаев, Кузьмичев (Тлупов, 66).

Предупреждения: Чернышов, 51. Кузьмичев, 55. Ставпец, 57. Калинский, 57. Сасин, 79. Тен, 90+2.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

19 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".

"Шинник" (Ярославль) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 1:1 (0:0)

Голы: Камилов, 68 (1:0). Радченко, 90+4 (1:1).

"Шинник": Яшин, Самошников, Первушин, Цховребов, Магадиев, Самойлов (Шайморданов, 86), Нарылков, Камилов, Самодин (Низамутдинов, 62), Булия (Кожемякин, 76), Гелоян.

"СКА-Хабаровск": Опарин, Фадеев, Гарбуз (Ненахов, 60), Хомуха, Зайцев, Дедечко, Федотов (Казанков, 65), Кабутов, Карасев (Квеквескири, 65), Никифоров, Секульски (Радченко, 70).

Предупреждения: Зайцев, 33. Карасев, 45. Магадиев, 61. Камилов, 69. Самойлов, 80. Квеквескири, 88. Самошников, 90.

Удаление: Камилов, 70.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

19 сентября. Ярославль. Стадион "Шинник".