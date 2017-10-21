"Тамбов" разгромил "Сибирь"

"Тамбов" на своем поле разгромил "Сибирь" в матче 19-го тура ФНЛ. Хозяева прервали серию из трех матчей без побед и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. "Сибирь" же потерпела третье поражение подряд, команда занимает девятое место.

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19-й тур

"Тамбов" (Тамбов) - "Сибирь" (Новосибирск) - 4:1 (1:0)

Голы: Шевчук, 19 - с пенальти (1:0). Мищенко, 63 (1:1). Скворцов, 66 (2:1). Чернышов, 84 (3:1). Трусевич, 90+1 (4:1).

"Тамбов" (Тамбов): Смирнов, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Быстров, Мурнин, Шевчук (Кухарчук, 60), Игнатович (Чернышов, 80), Кашчелан, Скворцов (Трусевич, 86), Часовских (Дутов, 76).

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Мищенко, Плопа, Цховребов, Магаль (Азаров, 46), Рухаиа, Андреев (Парфинович, 65), Чеботару, Дегтярев, Житнев.

Предупреждения: Мищенко, 18. Скворцов, 31. Чеботару, 31. Дутов, 79.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

21 октября. Тамбов. Стадион "Спартак".